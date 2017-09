Guinness Pro14 Predictions Round 4

22/09 20:00 Cheetahs v Leinster (Toyota Stadium)

Predictions

Rob (Ou Grote): Leinster by 10

James (Ou Grote): Leinster by 12

Gary (Ou Grote): Leinster by 22

Bet365 (Betting): Leinster

Sportingbet (Betting): Leinster

Betfair (Betting): Leinster



22/09 20:35 Benetton Treviso v Ospreys (Stadio Comunale di Monigo)

Predictions

Rob (Ou Grote): Ospreys by 5

James (Ou Grote): Ospreys by 7

Gary (Ou Grote): Ospreys by 9

Bet365 (Betting): Ospreys

Sportingbet (Betting): Ospreys

Betfair (Betting): Ospreys

22/09 20:35 Glasgow Warriors v Munster (Scotstoun Stadium)

Predictions

Rob (Ou Grote): Glasgow by 3

James (Ou Grote): Glasgow by 5

Gary (Ou Grote): Glasgow by 8

Bet365 (Betting): Glasgow

Sportingbet (Betting): Glasgow

Betfair (Betting): Glasgow

22/09 20:35 Ulster v Newport Gwent Dragons (Kingspan Stadium)

Predictions

Rob (Ou Grote): Ulster by 18

James (Ou Grote): Ulster by 15

Gary (Ou Grote): Ulster by 22

Bet365 (Betting): Ulster

Sportingbet (Betting): Ulster

Betfair (Betting): Ulster

23/09 16:15 Connacht v Cardiff Blues (Sportsground)

Predictions

Rob (Ou Grote): Connacht by 7

James (Ou Grote): Connacht by 6

Gary (Ou Grote): Connacht by 9

Bet365 (Betting): Connacht

Sportingbet (Betting): Connacht

Betfair (Betting): Connacht

23/09 19:35 Kings v Zebre (Nelson Mandela Bay Stadium)

Predictions

Rob (Ou Grote): Kings by 11

James (Ou Grote): Kings by 12

Gary (Ou Grote): Kings by 9

Bet365 (Betting): Kings

Sportingbet (Betting): Kings

Betfair (Betting): Kings

23/09 20:35 Scarlets v Edinburgh (Parc Y Scarlets)

Predictions

Rob (Ou Grote): Scarlets by 15

James (Ou Grote): Scarlets by 16

Gary (Ou Grote): Scarlets by 19

Bet365 (Betting): Scarlets

Sportingbet (Betting): Scarlets

Betfair (Betting): Scarlets