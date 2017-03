2017 Super Rugby fixtures schedule SA times

Download all the fixtures for the 2017 Super Rugby tournament in South African time and automatically add them to your calendar.

» Download zipped .hol and .ics files

» Download .ics file

» Download .hol file

» Subscribe to the iCal file: http://www.ougrote.com/2017fixtures/2017-superugby-ougrote.ics

2017 Super Rugby fixtures

ROUND 1

SUPER001 10h45 Rebels v Blues (Aami Park Melbourne), 2017/02/23

SUPER002 08h35 Highlanders v Chiefs (TBC), 2017/02/24

SUPER003 11h00 Reds v Sharks (Suncorp Stadium Brisbane), 2017/02/24

SUPER004 06h15 Sunwolves v Hurricanes (Chichibunomiya Stadium Tokyo), 2017/02/25

SUPER005 08h35 Crusaders v Brumbies (AMI Stadium Christchurch), 2017/02/25

SUPER006 10h45 Waratahs v Force (Allianz Stadium Sydney), 2017/02/25

SUPER007 15h05 Cheetahs v Lions (Stadium Bloemfontein), 2017/02/25

SUPER008 17h15 Kings v Jaguares (NMB Stadium PE), 2017/02/25

SUPER009 19h30 Stormers v Bulls (Newlands Cape Town), 2017/02/25

ROUND 2

SUPER010 12h30 Force v Reds (nib Stadium Perth), 2017/03/02

SUPER011 08h35 Chiefs v Blues (FMG Stadium Waikato Hamilton), 2017/03/03

SUPER012 06h15 Hurricanes v Rebels (TBC), 2017/03/04

SUPER013 08h35 Highlanders v Crusaders (TBC), 2017/03/04

SUPER014 10h45 Brumbies v Sharks (GIO Stadium Canberra), 2017/03/04

SUPER015 12h55 Sunwolves v Kings (Singapore National Stadium Kallang), 2017/03/04

SUPER016 15h05 Lions v Waratahs (Ellis Park Johannesburg), 2017/03/04

SUPER017 17h15 Stormers v Jaguares (Newlands Cape Town), 2017/03/04

SUPER018 19h30 Cheetahs v Bulls (Stadium Bloemfontein), 2017/03/04

ROUND 3

SUPER019 08h35 Chiefs v Hurricanes (FMG Stadium Waikato Hamilton), 2017/03/10

SUPER020 10h45 Brumbies v Force (GIO Stadium Canberra), 2017/03/10

SUPER021 19h00 Sharks v Waratahs (Kings Park Durban), 2017/03/10

SUPER022 08h35 Blues v Highlanders (TBC), 2017/03/11

SUPER023 10h45 Reds v Crusaders (Suncorp Stadium Brisbane), 2017/03/11

SUPER024 17h15 Cheetahs v Sunwolves (Stadium Bloemfontein), 2017/03/11

SUPER025 19h30 Kings v Stormers (NMB Stadium PE), 2017/03/11

SUPER026 21h40 Jaguares v Lions (Estadio Jose Amalfitani Buenos Aires), 2017/03/11

ROUND 4

SUPER027 08h35 Crusaders v Blues (AMI Stadium Christchurch), 2017/03/17

SUPER028 10h45 Rebels v Chiefs (Aami Park Melbourne), 2017/03/17

SUPER029 19h00 Bulls v Sunwolves (Loftus Versfeld Pretoria), 2017/03/17

SUPER030 08h35 Hurricanes v Highlanders (TBC), 2017/03/18

SUPER031 10h45 Waratahs v Brumbies (Allianz Stadium Sydney), 2017/03/18

SUPER032 17h15 Lions v Reds (Ellis Park Johannesburg), 2017/03/18

SUPER033 19h30 Sharks v Kings (Kings Park Durban), 2017/03/18

SUPER034 21h40 Jaguares v Cheetahs (Estadio Jose Amalfitani Buenos Aires), 2017/03/18

ROUND 5

SUPER035 08h35 Crusaders v Force (AMI Stadium Christchurch), 2017/03/24

SUPER036 10h45 Rebels v Waratahs (Aami Park Melbourne), 2017/03/24

SUPER037 08h35 Blues v Bulls (TBC), 2017/03/25

SUPER038 10h45 Brumbies v Highlanders (GIO Stadium Canberra), 2017/03/25

SUPER039 12h55 Sunwolves v Stormers (Singapore National Stadium Kallang), 2017/03/25

SUPER040 15h05 Kings v Lions (NMB Stadium PE), 2017/03/25

SUPER041 17h15 Cheetahs v Sharks (Stadium Bloemfontein), 2017/03/25

SUPER042 11h40 Jaguares v Reds Estadio (Jose Amalfitani Buenos Aires), 2017/03/25

ROUND 6

SUPER043 08h35 Highlanders v Rebels (TBC), 2017/03/31

SUPER044 06h15 Blues v Force (TBC), 2017/04/01

SUPER045 08h35 Chiefs v Bulls (FMG Stadium Waikato Hamilton), 2017/04/01

SUPER046 10h45 Reds v Hurricanes (Suncorp Stadium Brisbane), 2017/04/01

SUPER047 15h05 Stormers v Cheetahs (Newlands Cape Town), 2017/04/01

SUPER048 17h15 Lions v Sharks (Ellis Park Johannesburg), 2017/04/01

SUPER049 08h05 Waratahs v Crusaders (Allianz Stadium Sydney), 2017/04/02

ROUND 7

SUPER050 09h35 Hurricanes v Waratahs (TBC), 2017/04/07

SUPER051 07h15 Sunwolves v Bulls (Chichibunomiya Stadium Tokyo), 2017/04/08

SUPER052 09h35 Highlanders v Blues (TBC), 2017/04/08

SUPER053 11h45 Brumbies v Reds (GIO Stadium Canberra), 2017/04/08

SUPER054 14h05 Sharks v Jaguares (Kings Park Durban), 2017/04/08

SUPER055 17h15 Stormers v Chiefs (Newlands Cape Town), 2017/04/08

SUPER056 08h05 Force v Kings (nib Stadium Perth), 2017/04/09

ROUND 8

SUPER057 09h35 Crusaders v Sunwolves (AMI Stadium Christchurch), 2017/04/14

SUPER058 07h05 Reds v Kings (Suncorp Stadium Brisbane), 2017/04/15

SUPER059 09h35 Blues v Hurricanes (TBC), 2017/04/15

SUPER060 11h45 Rebels v Brumbies (Aami Park Melbourne), 2017/04/15

SUPER061 15h05 Cheetahs v Chiefs (Stadium Bloemfontein), 2017/04/15

SUPER062 17h15 Stormers v Lions (Newlands Cape Town), 2017/04/15

SUPER063 19h30 Bulls v Jaguares (Loftus Versfeld Pretoria), 2017/04/15

ROUND 9

SUPER064 09h35 Hurricanes v Brumbies (TBC), 2017/04/21

SUPER065 19h00 Lions v Jaguares (Ellis Park Johannesburg), 2017/04/21

SUPER066 07h15 Highlanders v Sunwolves (TBC), 2017/04/22

SUPER067 09h35 Crusaders v Stormers (AMI Stadium Christchurch), 2017/04/22

SUPER068 11h45 Waratahs v Kings (Allianz Stadium Sydney), 2017/04/22

SUPER069 13h55 Force v Chiefs (nib Stadium Perth), 2017/04/22

SUPER070 17h15 Bulls v Cheetahs (Loftus Versfeld Pretoria), 2017/04/22

SUPER071 19h30 Sharks v Rebels (Kings Park Durban), 2017/04/22

ROUND 10

SUPER072 09h35 Highlanders v Stormers (TBC), 2017/04/28

SUPER073 09h35 Chiefs v Sunwolves (FMG Stadium Waikato Hamilton), 2017/04/29

SUPER074 11h45 Reds v Waratahs (Suncorp Stadium Brisbane), 2017/04/29

SUPER075 13h55 Force v Lions (nib Stadium Perth), 2017/04/29

SUPER076 17h15 Cheetahs v Crusaders (Stadium Bloemfontein), 2017/04/29

SUPER077 19h30 Kings v Rebels (NMB Stadium PE), 2017/04/29

SUPER078 21h40 Jaguares v Sharks (Estadio Jose Amalfitani Buenos Aires), 2017/04/29

SUPER079 08h05 Brumbies v Blues (GIO Stadium Canberra), 2017/04/30

ROUND 11

SUPER080 09h35 Hurricanes v Stormers (TBC), 2017/05/05

SUPER081 19h00 Cheetahs v Highlanders (Stadium Bloemfontein), 2017/05/05

SUPER082 07h00 Rebels v Lions (Aami Park Melbourne), 2017/05/06

SUPER083 09h35 Chiefs v Reds (Yarrow Stadium New Plymouth), 2017/05/06

SUPER084 11h45 Waratahs v Blues (Allianz Stadium Sydney), 2017/05/06

SUPER085 15h05 Sharks v Force (Kings Park Durban), 2017/05/06

SUPER086 17h15 Bulls v Crusaders (Loftus Versfeld Pretoria), 2017/05/06

SUPER087 23h40 Jaguares v Sunwolves (Estadio Jose Amalfitani Buenos Aires), 2017/05/06

ROUND 12

SUPER088 09h35 Blues v Cheetahs (TBC), 2017/05/12

SUPER089 11h45 Brumbies v Lions (GIO Stadium Canberra), 2017/05/12

SUPER090 09h35 Crusaders v Hurricanes (AMI Stadium Christchurch), 2017/05/13

SUPER091 11h45 Rebels v Reds (Aami Park Melbourne), 2017/05/13

SUPER092 15h05 Bulls v Highlanders (Loftus Versfeld Pretoria), 2017/05/13

SUPER093 17h15 Kings v Sharks (NMB Stadium PE), 2017/05/13

SUPER094 22h40 Jaguares v Force (Estadio Jose Amalfitani Buenos Aires), 2017/05/13

ROUND 13

SUPER095 09h35 Chiefs v Crusaders (ANZ National Stadium Suva), 2017/05/19

SUPER096 19h00 Stormers v Blues (Newlands Cape Town), 2017/05/19

SUPER097 09h35 Hurricanes v Cheetahs (TBC), 2017/05/20

SUPER098 11h45 Force v Highlanders (nib Stadium Perth), 2017/05/20

SUPER099 13h55 Sunwolves v Sharks (Singapore National Stadium Kallang), 2017/05/20

SUPER100 15h05 Kings v Brumbies (NMB Stadium PE), 2017/05/20

SUPER101 17h15 Lions v Bulls (Ellis Park Johannesburg), 2017/05/20

SUPER102 08h05 Waratahs v Rebels (Allianz Stadium Sydney), 2017/05/21

ROUND 14

SUPER103 09h35 Blues v Chiefs (TBC), 2017/05/26

SUPER104 11h45 Reds v Force (Suncorp Stadium Brisbane), 2017/05/26

SUPER105 07h15 Sunwolves v Cheetahs (Chichibunomiya Stadium Tokyo), 2017/05/27

SUPER106 09h35 Highlanders v Waratahs (TBC), 2017/05/27

SUPER107 11h45 Rebels v Crusaders (Aami Park Melbourne), 2017/05/27

SUPER108 15h05 Bulls v Hurricanes (Loftus Versfeld Pretoria), 2017/05/27

SUPER109 17h15 Sharks v Stormers (Kings Park Durban), 2017/05/27

SUPER110 23h40 Jaguares v Brumbies (Estadio Jose Amalfitani Buenos Aires), 2017/05/27

SUPER111 14h30 Lions v Kings (Ellis Park Johannesburg), 2017/05/28

ROUND 15

SUPER112 09h35 Blues v Reds (TBC), 2017/06/02

SUPER113 04h35 Crusaders v Highlanders (AMI Stadium Christchurch), 2017/06/03

SUPER114 07h05 Chiefs v Waratahs (FMG Stadium Waikato Hamilton), 2017/06/03

SUPER115 11h45 Brumbies v Rebels (GIO Stadium Canberra), 2017/06/03

SUPER116 13h55 Force v Hurricanes (nib Stadium Perth), 2017/06/03

ROUND 16

SUPER117 09h35 Hurricanes v Chiefs (TBC), 2017/06/09

ROUND 17

SUPER118 01h05 Jaguares v Kings (Estadio Jose Amalfitani Buenos Aires), 2017/07/01

SUPER119 14h30 Lions v Sunwolves (Ellis Park Johannesburg), 2017/07/01

SUPER120 15h05 Cheetahs v Stormers (Stadium Bloemfontein), 2017/07/01

SUPER121 17h15 Sharks v Bulls (Kings Park Durban), 2017/07/01

ROUND 18

SUPER122 11h45 Reds v Brumbies (Suncorp Stadium Brisbane), 2017/07/07

SUPER123 13h55 Force v Rebels (nib Stadium Perth), 2017/07/07

SUPER124 11h35 Waratahs v Jaguares (Allianz Stadium Sydney), 2017/07/08

SUPER125 17h15 Bulls v Kings (Loftus Versfeld Pretoria), 2017/07/08

SUPER126 19h30 Stormers v Sunwolves (Newlands Cape Town), 2017/07/08

ROUND 19

SUPER127 21h35 Highlanders v Reds (TBC), 2017/07/14

SUPER128 11h45 Rebels v Jaguares (Aami Park Melbourne), 2017/07/14

SUPER129 19h00 Kings v Cheetahs (NMB Stadium PE), 2017/07/14

SUPER130 05h05 Sunwolves v Blues (Chichibunomiya Stadium Tokyo), 2017/07/15

SUPER131 07h15 Chiefs v Brumbies (FMG Stadium Waikato Hamilton), 2017/07/15

SUPER132 09h35 Hurricanes v Crusaders (TBC), 2017/07/15

SUPER133 13h55 Force v Waratahs (nib Stadium Perth), 2017/07/15

SUPER134 15h15 Sharks v Lions (Kings Park Durban), 2017/07/15

SUPER135 19h30 Bulls v Stormers (Loftus Versfeld Pretoria), 2017/07/15

PLAYOFFS

SUPER136 Playoff, 2017/07/21

SUPER137 Playoff, 2017/07/21

SUPER138 Playoff, 2017/07/22

SUPER139 Playoff, 2017/07/22

SEMIFINALS

SUPER140 Semifinal, 2017/07/28

SUPER141 Semifinal, 2017/07/29

FINAL

SUPER142 Final, 2017/08/05