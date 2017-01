2016 Super Rugby Final Prediction

Saturday 6 August 09:35 | Hurricanes v Lions (Wellington)

Predictions:

Rob (Ou Grote): Lions by 3

James (Ou Grote): Lions by 7

Mark Keohane: Lions by 6

The Money Man: Lions by 5

Tank Lanning: Hurricanes by 13

SuperBru Community: Hurricanes by 1

Simon Borchardt: Hurricanes by 5

Jon Cardinelli: Hurricanes by 8

Craig Lewis: Hurricanes by 8

Gary Lemke: Hurricanes by 11

Sportingbet: Hurricanes

Bet.coza: Hurricanes

Sportsbet: Hurricanes

Teamsheets

Hurricanes: 15 James Marshall, 14 Cory Jane, 13 Matt Proctor, 12 Willis Halaholo, 11 Jason Woodward, 10 Beauden Barrett, 9 TJ Perenara, 8 Victor Vito, 7 Ardie Savea, 6 Brad Shields, 5 Michael Fatialofa, 4 Vaea Fifita, 3 Ben May, 2 Dane Coles (c)/Ricky Riccitelli, 1 Loni Uhila

Reserves: 16 Ricky Riccitelli/Leni Apisai, 17 Chris Eves, 18 Mike Kainga/Reggie Goodes, 19 Mark Abbott, 20 Callum Gibbins/Tony Lambourn, 21 Jamison Gibson-Park, 22 Vince Aso, 23 Julian Savea

Lions: 15 Andries Coetzee, 14 Ruan Combrinck, 13 Lionel Mapoe, 12 Rohan Janse van Rensburg, 11 Courtnall Skosan, 10 Elton Jantjies, 9 Faf de Klerk, 8 Warren Whiteley (c), 7 Warwick Tecklenburg, 6 Jaco Kriel, 5 Franco Mostert, 4 Andries Ferreira, 3 Julian Redelinghuys, 2 Malcolm Marx, 1 Dylan Smith

Reserves: 16 Armand van der Merwe, 17 Corne Fourie, 18 Jacques van Rooyen, 19 Lourens Erasmus, 20 Ruan Ackermann, 21 Ross Cronje, 22 Howard Mnisi, 23 Jaco van der Walt

Officials

Referee: Glen Jackson (New Zealand)

Assistant Refs: Angus Gardner (Australia), Ben O’Keeffe (New Zealand)

TMO: Ben Skeen (New Zealand)