All 56 Springbok Captains

Fourie du Preez has become the 56th Springbok Captain. Here is the full list dating back to 1891

01. H.H. Castens – 1891

02. Bob Sneddon – 1891

03. Alf Richards – 1891

04. Ferdie Aston – 1896

05. Fairy Heatlie – 1896

06. Alex Frew – 1903

07. Jackie Powell – 1903

08. Paddy Carolin – 1906

09. Paul Roos – 1906



10. Dougie Morkel – 1910

11. Billy Millar – 1910

12. Uncle Dobbin – 1912

13. T.B Pienaar – 1921

14. Boy Morkel – 1921

15. PK Albertyn – 1924

16. Phil Mostert – 1928

17. Bennie Osler – 1931

18. Phil Nel – 1933

19. Danie Craven – 1937

20. Felix du Plessis – 1949

21. Basil Kenyon – 1949

22. Hennie Muller – 1951

23. Stephen Fry – 1955

24. Basie Viviers – 1956

25. Salty du Rand – 1956

26. Johan Claassen – 1958

27. Des van Jaarsveldt – 1960

28. Roy Dryburgh – 1960

29. Avril Malan – 1960

30. Abie Malan – 1963

31. Nelie Smith – 1964

32. Dawie de Villiers – 1965

33. Tommy Bedford – 1969

34. Hannes Marais – 1971

35. Piet Greyling – 1972

36. Morné du Plessis – 1975

37. Theunis Stofberg – 1980

38. Wynand Claassen – 1981

39. Divan Serfontein – 1984

40. Naas Botha – 1986

41. Jannie Breedt – 1989

42. Francois Pienaar – 1993

43. Tiaan Strauss – 1994

44. Adriaan Richter – 1995

45. Gary Teichmann – 1996

46. Corné Krige – 1999

47. Rassie Erasmus – 1999

48. Joost van der Westhuizen – 1999

49. André Vos – 1999

50. Bobby Skinstad – 2001

51. John Smit – 2003

52. Victor Matfield – 2007

53. Johann Muller – 2007

54. Jean de Villiers – 2012

55. Schalk Burger – 2015

56. Fourie du Preez – 2015