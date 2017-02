2010 Craven Week squads announced

Squads for the 2010 Craven Week have been announced by The Blue Bulls, Boland, Border, EP, EP CD, The Free State, Griquas, KZN, Limpopo, The Lions, Namibia, The Pumas, SWD and last year’s champions Western Province. The teams are as follows:

Blue Bulls (7 Affies | Waterkloof)

Brink Botha (Affies)

Poerie van Rooyen (Affies)

Nardus van der Walt (Affies)

Schalk van Heerden (Affies)

Gerbrand Grobler (Affies)

Luan de Bruin (Affies)

Johan Rautenbach (Affies)

Jako Coetzee (Eldoraigne)

Xolani Nkosi (Hendrik Verwoerd)

Tony Jantjies (Menlo Park)

Justin van Wyk (Menlo Park)

Richmond Collins (Pretoria Boys)

Katlego Maake (Pretoria Boys)

Leroy Africa (St Alban’s)

Sean Robinson (Waterkloof)

Thys Smit (Waterkloof)

De Wet Meyer (Waterkloof)

Justin Forwood (Waterkloof)

Darren Fielies (Waterkloof)

Francois Tredoux (Waterkloof)

Patrick Maponya (Waterkloof)

Timothy Nhlapo (Zwartkops)

Boland (3 Hugenote | Klein Nederburg)

Jaco Visagie (Augsburg Gym)

Ruan van Rooy (Dirkie Uys)

Gerbrandt Roets (HTS Drostdy)

Wiaan Liebenberg (HTS Drostdy)

Malherbe van Wyk (Hugenote)

Godlen Masimla (Hugenote)

Maree Kotze (Hugenote)

Jevandre van Schoor (Klein Nederburg)

Leroy Bitterhout (Klein Nederburg)

Carlon Carolissen (Klein Nederburg)

Visser Jonck (Lutzville)

Robin Andrews (New Orleans)

Glandon du Plessis (New Orleans)

Jacques Rossouw (Piketberg)

Danie Cillié (Piketberg)

Andrew Beerwinkel (Porterville)

Julian Swarts (Schoonspruit)

Ashlon Davids (Schoonspruit)

Pieter-Steph du Toit (Swartland)

Eduaan Coetzee (Vredenburg)

Anchor van Wyk (Vredendal)

Branwin Marais (Weston)

Border (8 Selborne)

Sinjin Greyvenstein (Dale)

Andile Jho (Dale)

Bangi Kobese (Dale)

Achumile Mashalaba (Dale)

Roelof Smit (Hangklip)

Jermaine Kleinsmith (Hangklip)

Tyron Fagan (Hudson Park)

Mihlali Mpafi (Hudson Park)

Thabo Sisusa (Hudson Park)

Allan Dell (Queen’s)

Sihle Gogela (Queen’s)

Johan Meyer (Queen’s)

Sihle Maholwana (Queen’s)

Kwezi Mona (Selborne)

Dean Hammond (Selborne)

C Love (Selborne)

Chase Morrison (Selborne)

Callan Venter (Selborne)

James Alderman (Selborne)

Ofentse Boloko (Selborne)

Jason Germishuys (Selborne)

Keegan van Schalkwyk (Stirling)

Eastern Province (6 Framesby)

J Benn (Daniël Pienaar)

D Adams (Despatch)

F Botha (Die Brandwag)

L Pieterse (Die Brandwag)

J Grobler (Framesby)

L du Toit (Framesby)

A Ebersohn (Framesby)

S Zaaiman (Framesby)

J Barnardo (Framesby)

C Felix (Framesby)

N Ndlela (Grey)

V Casling (Grey)

J Swart (Grey)

S Gates (Muir)

J Thomas (Muir)

M Maarman (Muir)

X Mate (Newton)

A Modise (Newton)

C Laporte (Newton)

R Prinsloo (Nico Malan)

I Groenewald (Nico Malan)

B Olivier (Nico Malan)

Eastern Province Country Districts (5 St Andrew’s)

D Bond (Alexandria)

W Venter (Aliwal North)

R Moss (Burgersdorp)

D Moos (Burgersdorp)

C Steenkamp (Burgersdorp)

W Deysel (Cradock)

B van der Vyver (Gill)

J Booysen (Gill)

C Banfield (Graeme)

D van den Berg (Marlow)

P Schoeman (Marlow)

R van Straaten (Marlow)

W Reeners (Midlands Sec)

R Dugmore (St Andrew’s)

G Prior (St Andrew’s)

A Kebble (St Andrew’s)

M Prior (St Andrew’s)

N Mlamleni (St Andrew’s)

A Davids (Union)

C Theron (Volkskool)

G Lamont (Volkskool)

L George (Volkskool)

The Free State (17 Grey College)

Jan Serfontein (Grey)

William Small-Smith (Grey)

Paul Jordaan (Grey)

Ruwellyn Isbell (Grey)

Johan Goosen (Grey)

Kevin Luiters (Grey)

Niel Jordaan (Grey)

Tyron Schultz (Grey)

Cobus Nel (Grey)

Gerhard Olivier (Grey)

Neethling Fouché (Grey)

Anrich Bitzi (Grey)

Rudi Fuls (Grey)

Armand Stoman (Grey)

Rudolph Botha (Grey)

Leneve Damons (Grey)

Setho Tom (Grey)

Raymond Rhule (Louis Botha)

Heinrich Douglas (Louis Botha)

Tuso Chalatsi (Louis Botha)

KK Hlongwane (Louis Botha)

Dillon Douglas (Louis Botha)

Griqualand West (12 Noord-Kaap)

Francis Rooifontein (De Aar)

Garneth Kock (Diamantveld)

Noël Marx (Diamantveld)

Renier Botha (Diamantveld)

JJ Cloete (Diamantveld)

Herman Groenewald (Diamantveld)

Nico van der Westhuizen (Diamantveld)

Elrico Fielies (Diamantveld)

JP van der Merwe (Hartswater)

Henco Olivier (Noord-Kaap)

Dean Gorrah (Noord-Kaap)

Herman van Niekerk (Noord-Kaap)

Hendrik du Plessis (Noord-Kaap)

Berne Bergh (Noord-Kaap)

Cobus Cohen (Noord-Kaap)

Waldo Botha (Noord-Kaap)

J McLean (Noord-Kaap)

Pikkie Nortje (Noord-Kaap)

L Meyer (Noord-Kaap)

Darryl van Eck (Noord-Kaap)

Thapelo Thupe (Noord-Kaap)

T Meyer (Warrenton)

KZN (10 Glenwood)

M Payi (DHS)

E Mongwabe (DHS)

N Oelofse (Glenwood)

S Mtshali (Glenwood)

C Richmond (Glenwood)

W Elliott (Glenwood)

A Janse van Vuuren (Glenwood)

M Walker (Glenwood)

F Zeilinga (Glenwood)

M Ntshingila (Glenwood)

Z van Greunen (Glenwood)

M Torrance (Glenwood)

G Alexander (Hilton)

E Schwartz (Hilton)

M Tack (Hilton)

A Holland (Kearsney)

J Klaasen (Maritzburg College)

L Chonco (Maritzburg College)

K Bastew (Maritzburg College)

H Mudariki (Michaelhouse)

P Howard (Michaelhouse)

K Majola (Westville)

Limpopo (10 Ben Vorster)

Dewald Els (Ben Vorster)

Lyvette Shikwambana (Ben Vorster)

Madala Ndinisa (Ben Vorster)

Roy-Ramon Auret (Ben Vorster)

Lucas van Zyl (Ben Vorster)

Tovhi Nefale (Ben Vorster)

Maphuta Dolo (Ben Vorster)

Kefentse Mahlo (Ben Vorster)

Juan Smit (Ben Vorster)

Don Mlondobozi (Ben Vorster)

Jannie Stander (Frans du Toit)

Harold Vorster (Frans du Toit)

Mauritz Senekal (Hans Strijdom)

Hermanus Swart (Hans Strijdom)

Cor Rautenbach (Hans Strijdom)

Hencus van Wyk (Nylstroom)

Marco Mason (Piet Potgieter)

LC van Tonder (Pietersburg)

Danie Ludick (Pietersburg)

Emmanuel Semeno (Pietersburg)

Louis Uys (Pietersburg)

Kiewiet Coetzee (Pietersburg)

The Lions (11 Monument)

Tsepo Mooki (Florida)

Vian van der Watt (Florida)

Fabian Booysen (Florida)

Gideon Muller (Florida)

Wian Fourie (Florida)

Sebastiaan van Heerden (Helpmekaar)

Boni Siyothula (Jeppe)

Sifiso Shabangu (Jeppe)

Kazlo Holtzhausen (KES)

Kojo Asiedu-Darkwah (KES)

Lonwabo Ntleki (KES)

Jako Viljoen (Monument)

Chad de Klerk (Monument)

Marais Schmidt (Monument)

Ruan Steenkamp (Monument)

Stefan Nel (Monument)

Paul Willemse (Monument)

Ruan Venter (Monument)

Mauritz van Rooyen (Monument)

Riekert van Niekerk (Monument)

Tiaan Macdonald (Monument)

Hanco Venter (Monument)

Namibia (6 Windhoek Gim)

Meyer Moolman (Elnatan)

Kevin Thuysema (Elnatan)

Kobus Mostert (Elnatan)

Simba Samson (HTS Windhoek)

Zian van Wyk (Jan Moh)

Nandi Karuuombe (Jan Mohr)

Walter Johr (Mk Ger)

Gerhard Jakobs (Otjiwarango)

Carel Thomas (Otjiwarango)

Johan Steenkamp (Tsumeb Gim)

Deserius Sethie (Walvis)

Aurelio Plato (Walvis)

Daniel Bock (Walvis)

Erik Jordaan (Windhoek Gim)

Ian Van Wyk (Windhoek Gim)

Malcolm Moor (Windhoek Gim)

Ethan Coetzee (Windhoek Gim)

Garth Ockhuisen (Windhoek Gim)

Casper Esterhuisen (Windhoek Gim)

Gerhard Lotter (Windhoek)

Berto Miller (Windhoek)

Hennie van der Westuizen (Windhoek)

The Pumas (7 Nelspruit)

Kudu Mhlanga (Generaal Hertzog)

Marais de Klerk (HTS Middelburg)

Kwagga Smit (HTS Middelburg)

Dillon Smit (HTS Middelburg)

JP du Plessis (HTS Middelburg)

CJ van der Schyff (Ligbron Akademie)

Thabang Nkosi (Ligbron Akademie)

Chester Motha (Middelburg)

Anele Blaauw (Middelburg)

Henson Ngozo (Middelburg)

Henri Boshoff (Nelspruit)

Mark Pretorius (Nelspruit)

Nico van Vuuren (Nelspruit)

Christoph Gouws (Nelspruit)

Hendrik Haasbroek (Nelspruit)

Marchant van Aard (Nelspruit)

Lourens Wiid (Nelspruit)

Vian Smit (Secunda)

Clinton Swart (Standerton)

Sanele Dlamini (Standerton)

Marinus van der Merwe (Standerton)

Mischak Khumalo (Uplands)

South Western Districts (6 Oakdale | Outeniqua)

Johannes Potgieter (Langenhoven Gimnasium)

JJ du Toit (Oakdale)

Leon Bredenhand (Oakdale)

Ruan Snyman (Oakdale)

Nicol du Plessis (Oakdale)

Ivan Ludick (Oakdale)

Christiaan Rust (Oakdale)

Doveno Bowers (Oudtshoorn)

Percy Williams (Oudtshoorn)

Blaine James (Oudtshoorn)

Nigel Olislager (Oudtshoorn)

Tertius Kruger (Outeniqua)

Rudre Boshoff (Outeniqua)

Ovan van Vuuren (Outeniqua)

Ruan van Deventer (Outeniqua)

Niel Hattingh (Outeniqua)

Sylvan Mahusa (Outeniqua)

LuWayne Meyer (Pacaltsdorp)

Charlton Africa (PW Botha)

Luando Maxeke (PW Botha)

Conrad Esterhuizen (Sentraal)

Jade Roelofse (York)

Western Province (8 Paul Roos)

T Motali (Bishops)

G Jordaan (Boland Landbou)

C Kolbe (Brackenfell)

G Hauptfleisch (Paarl Boys)

B de Villiers (Paarl Boys)

S Coetzee (Paarl Boys)

L Abrahams (Paarl Boys)

K van Wyk (Paarl Gim)

C Smith (Paarl Gim)

J Conradie (Paarl Gim)

C Barry (Paul Roos)

JP Lewis (Paul Roos)

T Mbovane (Paul Roos)

B Steyn (Paul Roos)

P Stemmet (Paul Roos)

S Kitshoff (Paul Roos)

A Dercksen (Paul Roos)

E Jaggers (Paul Roos)

R Smidt (Rondbosch)

H Arendse (Scotsdene)

M Orie (Tygerberg)

S Notshe (Wynberg)